وزيرا دفاع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يؤكدان التعاون مع اليابان

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واشنطن - (جيجي برس) - اتفق وزيرا دفاع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الخميس على تعزيز التعاون العسكري وأنشطة المراقبة في بلديهما ردا على التهديدات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية، مع التأكيد على عزمهما زيادة التعاون مع اليابان.

في شبه الجزيرة الكورية، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي لي جونغ: ”نعود إلى التدريبات واسعة النطاق لتعزيز استعدادنا المشترك وقدرتنا على القتال الليلة، إذا لزم الأمر“، بعد اجتماعهما في إحدى ضواحي واشنطن.

وأدان أوستن بشدة عمليات إطلاق كوريا الشمالية الأخيرة لعدد من الصواريخ بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات ووصفها بأنها ”أنشطة غير مسؤولة ومتهورة“.

من أجل تعزيز الردع ضد كوريا الشمالية، فإن الولايات المتحدة مستعدة لتوظيف الأصول الإستراتيجية إلى المستوى المعادل للنشر المستمر من خلال زيادة وتيرة وكثافة هذا الانتشار في شبه الجزيرة وحولها، كما قال البنتاغون. تشير الأصول الاستراتيجية إلى أسلحة قوية للغاية مثل الطائرات المقاتلة المتطورة والقاذفات الاستراتيجية وحاملات الطائرات.

اتفق أوستن ولي على استئناف محادثات الدفاع على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في أوائل العام المقبل. كما أكدا أن الدول الثلاث لن تقدم فقط محادثات السياسة الدفاعية ولكن أيضا تبادل المعلومات والتدريبات الدفاعية والتبادلات بين الأفراد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)