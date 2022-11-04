اليابان تعتزم دراسة تطوير نظام الإنذار المبكر

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طوكيو - (جيجي برس) - ستنظر الحكومة اليابانية في تطوير نظام الإنذار المبكر في حالات الطوارئ J-Alert، بعد حدوث ارتباك واضح عندما صدرت تحذيرات بشأن إطلاق صاروخ كوري شمالي من خلال النظام يوم الخميس، حسبما قال وزير شؤون مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو يوم الجمعة.

وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي إن ”الوزارات والوكالات الحكومية ذات الصلة تدرس بشكل مشترك الإجراءات العلاجية“.

في غضون ذلك ، أكد ماتسونو أنه لا توجد مشكلة في كيفية رد الحكومة على إطلاق الصواريخ، قائلاً ”في خضم المعلومات المختلفة التي وصلت إلينا، أصدرنا تحذيرات عبر نظام الإنذار المبكر J-Alert في أسرع وقت ممكن“.

وأعرب كبير أمناء مجلس الوزراء عن إحساسه بالحذر بقوله إن كوريا الشمالية قد تقوم بالمزيد من الأفعال الاستفزازية بما في ذلك إجراء تجربة نووية.

J-Alert هو نظام قائم على الأقمار الصناعية مصمم لإرسال معلومات في حالات الطوارئ، مثل تحذيرات الصواريخ والتسونامي، من الحكومة اليابانية إلى البلديات في جميع أنحاء البلاد. يتم نقل المعلومات إلى السكان المحليين عبر أنظمة راديو الكوارث أو رسائل البريد الإلكتروني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)