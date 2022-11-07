مجموعة الدول السبع تنشئ آلية لمساعدة ودعم أوكرانيا

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ألمانيا - (جيجي برس) - قالت مجموعة الدول السبع الكبرى يوم الجمعة إنها أنشأت آلية لمساعدة أوكرانيا في إصلاح واستعادة محطات الطاقة وغيرها من مرافق البنية التحتية الحيوية التي تضررت من الهجمات العسكرية الروسية.

وقال وزراء خارجية مجموعة السبع إنهم ”يدينون التصعيد الروسي الأخير، بما في ذلك هجماتها ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، ولا سيما منشآت الطاقة والمياه، عبر أوكرانيا باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية“.

وقال الوزراء في بيان مشترك صدر بعد اجتماع استمر يومين في مونستر، شمال غرب ألمانيا، إن مجموعة الدول السبع أنشأت ”آلية تنسيق لمساعدة أوكرانيا في إصلاح واستعادة والدفاع عن بنيتها التحتية الحيوية للطاقة والمياه“.

وأكد أعضاء مجموعة السبع عزمهم على دعم أوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء وسط مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الكهرباء والتدفئة.

وتابع البيان أن ”الهجمات العشوائية ضد السكان المدنيين والبنى التحتية تشكّل جرائم حرب، ونحن نؤكد عزمنا على ضمان المساءلة الكاملة عن هذه الجرائم والجرائم ضد الإنسانية“.

كما أعربت مجموعة السبع عن قلقها إزاء تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة بشأن الأسلحة النووية وقالت إن استخدام هذه الأسلحة سيقابل ”بعواقب وخيمة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)