اليابان والولايات المتحدة تؤكدان تعاونهما لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

أخبار اليابان

ألمانيا - (جيجي برس) - أكدت اليابان والولايات المتحدة يوم الجمعة أنهما ستعملان بشكل أوثق نحو نزع السلاح النووي الكامل المتصور لكوريا الشمالية وسط التوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية.

عقد وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اجتماعا في مونستر بألمانيا، في وقت تنتشر فيه التكهنات بأن كوريا الشمالية قد تجري تجربتها النووية السابعة بعد سلسلة غير مسبوقة من إطلاق الصواريخ الباليستية.

واتفق هاياشي وبلينكين على التعاون الوثيق بين بلديهما وبين الدول الثلاث بما في ذلك كوريا الجنوبية لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. وأكد المسؤولون أيضًا على بذل المزيد من الجهود الثنائية لتعزيز قدرات الردع والاستجابة للتحالف الياباني الأمريكي.

وقالوا إن طوكيو وواشنطن ستراقبان عن كثب التطورات المتعلقة بالصين، حيث دخل الرئيس شي جين بينغ فترة ولايته الثالثة. وأكدوا مجدداً أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وأشاد هاياشي باستراتيجية الحكومة الأمريكية الجديدة للأمن القومي التي صدرت في أكتوبر/ تشرين الأول. قال بلينكن إن بلاده ستدافع عن نظام دولي حر ومنفتح حتى النهاية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)