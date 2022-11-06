اليابان تنهي طباعة الأوراق النقدية التي تحمل صورة ”فوكوزاوا يوكيتشي“ قائد التنوير وأحد مؤسسي نهضة اليابان الحديثة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أنهت اليابان طباعة الورقة النقدية الحالية من فئة 10000 ين، والتي تحمل صورة قائد التنوير البارز فوكوزاوا يوكيتشي.

كما تم إنهاء طبع الأوراق النقدية فئة 5000 و 1000 ين، التي تحمل صورة هيغوتشي إيتشييو رائدة الأدب الياباني الحديث في عصر ميجي (1868-1912) وعالم البكتيريا هيديو نوغوتشي، على التوالي.

بدأ بالفعل الإنتاج الضخم للأوراق النقدية المعاد تصميمها من فئة 10000 و 5000 و 1000 ين، ومن المقرر أن يبدأ تداولها في النصف الأول من السنة المالية 2024.

تحتوي الورقة النقدية الجديدة من فئة 10000 ين على صورة شيبوساوا إييتشي، المعروف بأبو الرأسمالية اليابانية. تحتوي الأوراق النقدية الجديدة من فئة 5000 و 1000 ين على صورة تسودا أوميكو ا، التي ساهمت في تعزيز تعليم النساء في اليابان، وشيباسابورو كيتاساتو، المعروف باسم أبو الطب الحديث في اليابان، على التوالي.

تهدف إعادة تصميم الأوراق النقدية، التي أعلنت عنها الحكومة اليابانية في عام 2019 إلى منع عمليات التزوير.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)