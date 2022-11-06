كوريا الشمالية تطلق 4 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر

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سيؤول - (جيجي برس) - أطلقت كوريا الشمالية أربعة صواريخ باليستية قصيرة المدى على البحر الأصفر صباح يوم السبت، وفقا للجيش الكوري الجنوبي.

تم إطلاق الصواريخ بين الساعة 11:32 صباحًا (2:32 صباحًا بتوقيت غرينتش) والساعة 11:59 صباحًا من مقاطعة بيونغان الشمالية في الجزء الشمالي الغربي من كوريا الشمالية، وقد قطعت حوالي 130 كيلومترًا بسرعة قصوى تبلغ حوالي 5 ماخ، ووصلت إلى أقصى حد على ارتفاع حوالي 20 كيلومترا. ويتم تحليل التفاصيل من وكالات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ويعتقد أن عمليات الإطلاق تظهر احتجاج بيونغ يانغ على التدريبات الجوية المشتركة واسعة النطاق التي نفذتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حتى يوم السبت.

هذه هي التجربة الثالثة والثلاثين للصاروخ الباليستي الذي أجرته كوريا الشمالية، كما أطلقت بيونغ يانغ ثلاثة صواريخ كروز.

حلقت قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز B-1B فوق شبه الجزيرة الكورية يوم السبت للمشاركة في التدريبات المشتركة. كان هذا أول نشر B-1B في شبه الجزيرة منذ ديسمبر 2017.

يبدو أن تحليق القاذفة B-1B كان يهدف إلى التحذير كوريا الشمالية، التي تواصل استفزازاتها بما في ذلك إطلاق ما يُعتقد أنه صاروخ باليستي عابر للقارات. كما يُنظر إلى بيونغ يانغ على أنها تستعد لإجراء تجربتها النووية السابعة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)