رئيس الوزراء الياباني يتعهد بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد

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طوكيو - (جيجي برس) - كرر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو أثناء مشاركته في استعراض الأسطول الدولي يوم الأحد، تعهده بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد بشكل كبير في غضون السنوات الخمس المقبلة.

قال كيشيدا في كلمة لقوات الدفاع الذاتي البحرية وآخرين على متن المدمرة إيزومو التابعة لقوات الدفاع الذاتى البحرية خلال استعراض الأسطول، الذي عقدته قوات الدفاع الذاتى في خليج ساغامي، جنوب محافظة كاناغاوا ”البيئة الأمنية المحيطة ببلدنا، بما في ذلك في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي ، تزداد خطورة بسرعة“.

شاركت أكثر من 10 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا، في استعراض الأسطول الدولي، وأرسلت سفنًا وطائرات حربية.

وقال كيشيدا إن تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية ”غير مقبول على الإطلاق“ بعد أن أطلقت الدولة المنعزلة عددًا من الصواريخ الباليستية مؤخرًا.

وقال كيشيدا إن ”قدرات الدفاع البحري تؤثر بشكل كبير على البيئة الاستراتيجية“، مؤكدا عزم الحكومة على تعزيز قدرة الدفاع الصاروخي اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)