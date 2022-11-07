الحكومة تنهي تدريبات الكوارث النووية في وسط اليابان

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فوكوي - (جيجي برس) - أنهت الحكومة اليابانية تدريبات شاملة على حادث نووي استمرت ثلاثة أيام في محافظة فوكوي يوم الأحد.

في اليوم الأخير، مارس سكان سبع بلديات في محافظة فوكوي على بعد حوالي 5 إلى 30 كيلومترًا من محطة ميهاما النووية التابعة لشركة كانساي للطاقة الكهربائية، الإخلاء إلى مناطق داخل أو خارج محافظة وسط اليابان بالسيارة أو الحافلة.

أجريت التدريبات على سيناريو حدوث زلزال بقوة 6 درجات أدنى، وهو ثالث أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل في اليابان، في منطقة رينان بالمحافظة بعد ظهر يوم الجمعة، مما تسبب في وقوع حادث خطير في المحطة النووية في مدينة فوكوي في ميهاما.

استخدم سكان مدينة تسوروغا المتاخمة لميهاما، الأحد، سيارات أو حافلات للتوجه إلى مدرسة ابتدائية في مدينة تينري بمحافظة نارا غربي اليابان للإخلاء. خلال عملية الإخلاء، أجريت تدريبات لاختبار الكشف الإشعاعي وإزالة التلوث في منطقة خدمة للطرق السريعة في مدينة ناغاهاما بمحافظة شيغا الواقعة بين فوكوي ونارا.

تم إلغاء تدريب لنقل السكان جوا من شبه جزيرة تسوروغا في فوكوي إلى سفينة دورية كبيرة باستخدام طائرة هليكوبتر بسبب مشكلة في محرك الطائرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)