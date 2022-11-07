اليابان تنفق أكثر من 76 تريليون ين ياباني لمواجهة كورونا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أنفقت اليابان ما مجموعه 76492.1 مليار ين على التدابير المتعلقة بفيروس كورونا الجديد في السنوات الثلاث حتى السنة المالية 2021، حسبما أظهر تقرير صادر عن مجلس المراجعة في البلاد يوم الاثنين.

شكل إجمالي الإنفاق حوالي 80.9 في المائة من 94492 مليار ين المخصصة لـ 1،367 مشروعًا تم تحديدها على أنها مرتبطة بفيروس كورونا.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن النطاق الكامل للتقدم في تنفيذ المشاريع المتعلقة بفيروس كورونا.

وأنفقت الحكومة 15885.5 مليار ين على تدابير الوقاية من العدوى، و 50780.7 مليار ين على التدابير الاقتصادية والتوظيفية، و 9437.5 مليار ين كدعم استثنائي للتنشيط الإقليمي و 388.3 مليار ين للتعاون الدولي.

تم ترحيل إجمالي 13،325.4 مليار ين من الأموال المخصصة للمشاريع المرتبطة بفيروس كورونا إلى السنة المالية 2022، في حين بلغ المبلغ غير المستخدم ولم يتم ترحيله 4674.4 مليار ين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)