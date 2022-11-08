استعدادا لفصل الشتاء.. اليابان تسعى لتسريع حملة التطعيم ضد متحورات أوميكرون الفرعية

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طوكيو- (جيجي برس) - دعا رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الاثنين إلى التعاون من حكومات المحافظات في تسريع طرح لقاحات كورونا التي تستهدف المتحورات الفرعية للمتحور أوميكرون.

وقال كيشيدا لحكام المحافظات في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء في طوكيو: ”نحتاج إلى طرح لقاحات أوميكرون بأقصى سرعة“.

تأتي تعليقات كيشيدا وسط مخاوف من احتمال حدوث موجة ثامنة من عدوى كورونا في نفس الوقت الذي تتفشى فيه الإنفلونزا الموسمية هذا الشتاء.

طلب وزير الشؤون الداخلية مينورو تيرادا بشكل منفصل من مسؤوليه العمل مع الحكومات المحلية للضغط من أجل الحصول على لقاحات أوميكرون.

وقال تيرادا: ”هناك مخاوف بشأن تفشي الإنفلونزا الموسمية و كورونا في وقت واحد هذا العام“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)