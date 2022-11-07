قوات الدفاع الذاتي اليابانية تسمح لوسائل الإعلام بمشاهدة تدريبات الإنقاذ التي تشارك فيها 11 دولة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - سمحت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية يوم الاثنين لوسائل الإعلام بمشاهدة تدريبات بحث وإنقاذ دولية قامت بها سفن بحرية من 11 دولة.

تضمنت سفن اليابان وأستراليا والهند وكوريا الجنوبية وسبع دول أخرى تلك التي شاركت في استعراض الأسطول الدولي الذي عقد يوم الأحد للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس قوات الدفاع الذاتى البحرية.

جرت التدريبات للتحضير للكوارث الطبيعية والحوادث البحرية المحتملة واسعة النطاق التي تتطلب تعاونًا دوليًا لأول مرة منذ تجربة مماثلة في عام 2002، عندما استضافت اليابان استعراضًا للأسطول الدولي في المرة السابقة.

وأجريت التدريبات الأخيرة في المياه الواقعة شرق جزيرة إيزو أوشيما في ظل سيناريو إعصار كبير يضرب منطقة كانتو الشرقية والعديد من السفن قبالة الجزيرة تطلب المساعدة.

وشملت ما مجموعه حوالي 30 سفينة بحرية، بما في ذلك حاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريغان التابعة للبحرية الأمريكية، والتي لم تحضر استعراض الأسطول الدولي يوم الأحد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)