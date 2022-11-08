وزارة المالية اليابانية تقترح إنهاء التطعيمات المجانية ضد فيروس كورونا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - اقترحت وزارة المالية اليابانية يوم الاثنين أن تدرس لجنة استشارية لوزير المالية فكرة إنهاء التطعيمات المجانية ضد فيروس كورونا.

قال مسؤولو وزارة المالية في اجتماع للمجموعة إن مجموعة العمل التابعة لمجلس النظام المالي يجب أن تناقش جعل المواطنين يتحملون جزءًا من تكاليف التطعيمات ضد فيروس كورونا الجديد كما يفعلون مع لقاحات الإنفلونزا الموسمية للحد من إنفاق الحكومة المرتبط بالضمان الاجتماعي.

وفقًا للوزارة، يغطي برنامج التطعيم المجاني ضد فيروس كورونا في اليابان جزءًا أكبر من السكان لعدد أكبر من الجرعات مقارنة بالدول الأخرى بما في ذلك نظيراتها في مجموعة السبعة.

في السنة المالية 2021، التي انتهت في مارس/ آذار، تم دفع 2339.6 مليار ين لشراء اللقاحات والمرافق الطبية في إطار البرنامج، حيث بلغت تكلفة كل جرعة حوالي 9600 ين.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي في نفس اليوم إن إنهاء التطعيمات المجانية أمر يجب مراعاته في المستقبل وأنه لا يتعارض مع حملة التطعيم الحالية للحكومة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)