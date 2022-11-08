اتحاد الأعمال الياباني يحث الشركات على رفع جداول الأجور

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طوكيو - (جيجي برس) - سيطلب اتحاد الأعمال الياباني من الشركات الأعضاء رفع الأجور في محادثات الأجور الربيعية، حسبما قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد ماساكازو توكورا يوم الاثنين .

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الأعمال الياباني، ماساكازو توكورا، في مؤتمر صحفي بعد اعتماد مسودة إرشادات التحويل على نطاق واسع في اجتماع الرئيس ونائبه: ”من المهم أن ترفع الشركات الأجور في ضوء ارتفاع الأسعار. نريد أن نطلب من أعضائنا التفكير بشكل أساسي في رفع جداول الأجور“. سيتم الإعلان عن الإرشادات النهائية في أوائل العام المقبل.

وفي إشارة إلى أن الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع الأسعار مطلوبة اجتماعياً، صاغ مشروع المبادئ التوجيهية سياسة مطالبة الشركات الأعضاء ”بالاستجابة بشكل إيجابي للحفاظ على زخم الزيادات في الأجور وتعزيزها“.

في لقائه مع توكورا في نفس اليوم، دعا وزير الصناعة ياسوتوشي نيشيمورا إلى ”قرارات جريئة وجذرية“ بشأن زيادة الأجور في مفاوضات عام 2023.

ولكن مع اختلاف وتيرة التعافي من أزمة فيروس كورونا حسب الشركة وقطاع الصناعة، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى تصبح زيادات الأجور حقيقة واقعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)