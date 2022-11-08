مجلس النواب الياباني يمرر تعديل قانون الأمراض المعدية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أقر مجلس النواب الياباني يوم الثلاثاء مشروع قانون لمراجعة قانون الوقاية من الأمراض المعدية للاستعداد بشكل أفضل للأزمات المستقبلية المحتملة التي تسببها مثل هذه الأمراض.

في جلسة عامة، وافق مجلس النواب الياباني على مشروع القانون بأغلبية الأصوات بدعم بشكل أساسي من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم والحزب الدستوري الديمقراطي المعارض الرئيسي في اليابان.

من المتوقع أن يتم سن مشروع القانون، بما في ذلك قاعدة جديدة تلزم المستشفيات الرئيسية بتأمين الأسرة، خلال دورة مجلس النواب غير العادية الحالية التي تستمر حتى ديسمبر/ كانون الأول، بعد إرسالها إلى مجلس الشيوخ الياباني.

بموجب القانون المعدل، ستجمع حكومات المحافظات خططًا لمواجهة الأمراض المعدية، بما في ذلك عدد أسرة المستشفيات التي سيتم تأمينها. ستكون جميع المؤسسات الطبية ملزمة بقبول المحادثات مع حكومات المحافظات لتشكيل الاتفاقيات ذات الصلة.

وستكون المستشفيات الكبرى ملزمة أيضًا بتقديم الخدمات الطبية، بما في ذلك ما يسمى بخدمات مرضى الحمى الخارجية للأشخاص الذين يشتبه في ظهور أعراض عليهم ودعم المؤسسات الأخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)