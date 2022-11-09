اليابان ستصدر تحذيرًا جديدًا من زلزال ضخم متوقع حدوثه

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعلن مكتب مجلس الوزراء الياباني يوم الثلاثاء أنه سيتم إصدار إنذار ضد زلزال متوقع حدوثه بقوة لحظية تبلغ 8 درجات أو أكثر عندما يحدث زلزال بقوة لحظة لا تقل عن 7 درجات على طول خندق تشيشيما أو خندق اليابان في المحيط الهادئ قبالة سواحل شمال اليابان.

عند إصدار الإنذار، سيطلب المكتب ووكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بالإضافة إلى الحكومات المحلية، السكان والشركات في المناطق الساحلية الواقعة على المحيط الهادئ الممتدة من محافظة هوكايدو في أقصى الشمال إلى محافظة تشيبا، شرق طوكيو، الاستعداد لمواجهة الهزات الكبيرة والتسونامي. بعد حوالي أسبوع من حدوث أول هزة في هوكايدو أو محافظة أوموري أو محافظة إيواتي. وفي الوقت نفسه، لن يطلبوا عمليات إخلاء مسبقة أو مراقبة حركة المرور أو إغلاق المدارس.

عندما تكون قوة الزلزال الأول بمقدار 8 درجات أو أكثر، سيتم إصدار التحذير حتى إذا كان تركيز الزلزال قبالة مياغي أو فوكوشيما، وكلتاهما محافظتان شمال شرقيتان تقعان جنوب إيواتي.

تدعو إرشادات الاستجابة للكوارث التي وضعها المكتب على وجه التحديد السكان والشركات والحكومات المحلية للاستعداد للإخلاء الفوري في حالة حدوث زلزال كبير أو إصدار تحذير من حدوث تسونامي. لكن في الوقت نفسه، تطلب المبادئ التوجيهية منهم الحفاظ على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)