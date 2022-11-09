قوات الدفاع الذاتي اليابانية تتبادل المعلومات من الطائرات بدون طيار مع خفر السواحل

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طوكيو - (جيجي برس) - تخطط الحكومة اليابانية لمشاركة قوات الدفاع الذاتي البحرية في المعلومات في الوقت الحقيقي التي تجمعها طائرة بدون طيار تابعة لخفر السواحل الياباني، حسبما ذكرت مصادر مطلعة يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تساعد هذه الخطوة خفر السواحل الياباني وقوات الدفاع الذاتى الجوية على العمل معًا لتعزيز اليقظة وأنشطة المراقبة حيث تبحر السفن الحربية الصينية والروسية بشكل متكرر فى المياه حول اليابان.

وقال وزير الدفاع ياسوكازو هامادا في مؤتمر صحفي ”من المهم للغاية أن تعزز قوات الدفاع الذاتى البحرية وخفر السواحل الياباني التعاون“. وقال ”نخطط لتحسين قدرتنا بشكل كبير على استيعاب الوضع البحري“.

يبلغ طول الطائرة المسيرة وهي أمريكية الصنع 11.7 مترًا ويبلغ طول جناحيها 24 مترًا. يتم التحكم فيها عن بعد من الأرض باستخدام قمر صناعي ويمكن أن تطير لأكثر من 24 ساعة.

بينما تحتوي الطائرة على رادارات وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء لمراقبة المحيطات، إلا أنها غير مجهزة بأسلحة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)