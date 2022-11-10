شرطة طوكيو تصدر فيديو للتوعية بقضايا التجسس التكنولوجي

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طوكيو- (جيجي برس) - كجزء من الجهود المبذولة لضمان الأمن الاقتصادي لليابان، أصدرت شرطة طوكيو مقطع فيديو يهدف إلى زيادة الوعي بقضايا التجسس الصناعي التي يتم فيها استهداف التقنيات المتطورة التي تحتفظ بها الشركات اليابانية من قبل جواسيس أجانب.

أصدرت إدارة شرطة العاصمة، الأربعاء، مقطع فيديو لقصة تجسس على الإنترنت تظهر فيها الممثلة نون والممثل توشيو كاكي.

في الفيديو الذي مدته 30 دقيقة ، بعنوان ”Pride x Order“ ، تلعب نون دور مهندسة أنظمة شركة استهدفها جاسوس أجنبي يحاول سرقة معلومات سرية، مع كاكي بصفته ضابطًا في مكتب الأمن العام في الشرطة اليابانية.

تدور القصة في الفيديو حول جاسوس يقترب من موظف في شركة صغيرة لديه تكنولوجيا خاصة من أجل الحصول على معلومات.

على الرغم من أن القصة خيالية، إلا أنها تستند إلى قضايا التجسس الصناعي السابقة والتطورات الأخيرة. قال مسؤول رفيع المستوى في الشرطة السابانية إنه ”قريب جدًا من الواقع“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)