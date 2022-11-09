كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

سيؤول- (جيجي برس) - أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان يوم الأربعاء، وفقا للجيش الكوري الجنوبي.

وقالت مصادر مطلعة إنه يعتقد أن الصاروخ سقط بالفعل في البحر.

قالت وزارة الدفاع اليابانية إن صاروخا باليستيا يشتبه أنه أطلق من كوريا الشمالية.

وهذا هو أول صاروخ باليستي تطلقه كوريا الشمالية منذ يوم السبت. يأتي إطلاق النار الأخير في الوقت الذي تجري فيه عملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)