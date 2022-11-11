اليابان تضع إطارًا جديدًا للميزانية لزيادة الإنفاق الدفاعي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الأربعاء أن البلاد ستضع إطارًا جديدًا للميزانية يجمع النفقات المتعلقة بالأمن عبر الوكالات الحكومية.

وكشف كيشيدا عن الخطة في اجتماع لجنة خبراء بتكليف من الحكومة لمناقشة كيفية تعزيز الدولة لدفاعاتها.

سيتم تقديم إطار عمل الميزانية الجديد بدءًا من السنة المالية 2024 لتحقيق زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي للبلاد التي وعد بها كيشيدا.

سيتضمن الإطار الجديد الإنفاق على البحث والتطوير المتعلقين بالأمن، البنية التحتية، والتعاون الدولي والأمن السيبراني، وهي عناصر لا تُحسب على أنها إنفاق دفاعي حاليًا.

في الاجتماع، قال كيشيدا إنه ينبغي مناقشة تفاصيل الإطار الشامل للإنفاق الدفاعي بطريقة استشرافية، بناءً على احتياجات وزارة الدفاع وخفر السواحل اليابانية. لن يحتسب الإطار الجديد نفقات الوزارة وخفر السواحل الياباني

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)