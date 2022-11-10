زلزال قوي يضرب شرق اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - ضرب زلزال قوي شرق اليابان يوم الأربعاء، وبلغت قوته 5 درجات أعلى، وهو رابع أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل في البلاد، في شيروساتو بمحافظة إيباراكي.

ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجة في حوالي الساعة 5:40 مساءً (8:40 صباحا بتوقيت غرينتش)، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وقالت الوكالة إن الزلزال وقع في الجزء الجنوبي من المحافظة التي تقع شمال شرقي طوكيو على عمق 51 كيلومترا.

لم يتسبب الزلزال في حدوث موجات تسونامي، ولم ترد أي تقارير عن حدوث خلل في المحطات النووية في إيباراكي، وفقًا لأمانة هيئة التنظيم النووي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)