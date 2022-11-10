ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في طوكيو بمقدار 1300 حالة عن الأسبوع السابق

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أكدت طوكيو 7969 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، بزيادة بنحو 1300 حالة عن الأسبوع السابق.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات الجديدة 7 حالات في العاصمة اليابانية.

وقالت حكومة مدينة طوكيو إن متوسط حالات الإصابة الجديدة خلال سبعة أيام ارتفع 41.2٪ إلى 6636.6 بالمئة.

ارتفع عدد مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض شديدة وفقًا لمعايير حكومة العاصمة بمقدار اثنين من الأربعاء إلى 20 حالة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)