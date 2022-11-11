تدريبات عسكرية واسعة النطاق بين الجيش الأمريكي وقوات الدفاع الذاتي اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - بدأت قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأمريكي تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق يوم الخميس، بهدف تحسين قدرات الاستجابة المشتركة.

يتم إجراء تدريبان كين سوورد كل عامين في البحار والمجال الجوي حول اليابان وفي منشآت قوات الدفاع الذاتي لتعزيز القدرات للدفاع عن الجزر النائية والرد على هجمات الصواريخ الباليستية المحتملة.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن نحو 26 ألف جندي ياباني و10 آلاف جندي أمريكي و30 سفينة و370 طائرة من الجانبين سيشاركون في تدريبات ”كين سورد“ (السيف الماضي) التي تُجرى كل عامين وتستمر حتى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني في قاعدة جوية يابانية بجنوب اليابان وعدة مواقع أخرى في اليابان وحولها.

وقالت القوات الأمريكية في اليابان في بيان مشترك إن تمارين مثل (كين سورد) توفر للقوات اليابانية والأمريكية فرصا للتدريب معا عبر مجموعة متنوعة من مجالات المهام في سيناريوهات واقعية لتعزيز الاستعداد وقابلية التشغيل البيني، وبناء ردع ذي موثوقية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)