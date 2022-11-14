الولايات المتحدة تواصل مراقبة تحركات سوق الصرف الأجنبي في اليابان

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس) - قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس إن اليابان التي تتمتع بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة ما زالت مدرجة في قائمة مراقبة أنشطة الصرف الأجنبي.

كما تم إدراج الصين، ألمانيا، ماليزيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، وتايوان في القائمة، وفقًا لتقرير نصف سنوي صادر عن الوزارة.

وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والتعزيز السريع للدولار على الاقتصاد العالمي وأظهر بعض الفهم للتدخلات في العملة لتخفيف المخاوف المالية.

وقال التقرير عن اليابان ”يجب أن يقتصر التدخل على الظروف الاستثنائية للغاية مع إجراء مشاورات مسبقة مناسبة“، مؤكدا وجهة نظر الوزارة.

وذكر التقرير أن ”السلطات اليابانية تدخلت في سوق الصرف الأجنبي في اتجاه لوقف وتيرة انخفاض قيمة الين، مستشهدة بالتقلبات الزائدة وحركات سعر الصرف غير المنتظمة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)