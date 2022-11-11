إقالة وزير العدل الياباني بسبب زلة لسان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قرر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو إقالة وزير العدل هاناشي ياسوهيرو على خلفية تعليقاته المثيرة للجدل. حيث قال ياسوهيرو يوم الأربعاء خلال اجتماع لمشرعي الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في طوكيو إن وظيفته غير هامة وإنه لا يظهر في عناوين الأخبار إلا عند تصديقه على تنفيذ أحكام الإعدام.

وقد تعرض هاناشي لانتقادات لاذعة لقوله إن وزير العدل هو منصب غير هام ولا يتصدر عناوين الصحف إلا عندما يصادق على عمليات الإعدام. صرح بذلك خلال اجتماع لنواب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم يوم الأربعاء.

وفي مؤتمر صحفي في اليوم نفسه، قال هاناشي إنه أدلى بهذه التصريحات المعنية عدة مرات في الحفلات والتجمعات المحلية، مضيفًا: ”أنا أسف لأنني تسببت في شعور (كثيرين) بعدم الارتياح. وأسحب كلامي“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)