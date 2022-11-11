اليابان تنشئ مركزًا للبحث والتطوير لرقائق الجيل التالي بحلول نهاية العام

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طوكيو - (جيجي برس) - قالت وزارة الصناعة اليابانية يوم الجمعة إنها ستنشئ بحلول نهاية العام مركزًا جديدًا للبحث والتطوير لأشباه الموصلات من الجيل التالي في إطار مشروع مشترك مع الولايات المتحدة.

كما ستقدم الوزارة 70 مليار ين كمساعدة لشركة جديدة أنشأتها ثماني شركات يابانية كبرى لتطوير أشباه الموصلات المتقدمة.

وسط احتدام المنافسة العالمية لتطوير رقائق متطورة، تهدف الحكومة اليابانية إلى تعزيز التنمية والإنتاج الضخم لأحدث الرقائق من خلال التعاون مع الولايات المتحدة والقطاع الخاص.

وقال وزير الصناعة ياسوتوشي نيشيمورا في مؤتمر صحفي: ”نظرًا لأن أشباه الموصلات أصبحت أكثر أهمية من حيث الأمن الاقتصادي، فإننا نريد تعزيز القدرة التنافسية لصناعة الرقائق اليابانية أيضًا من خلال شراكات مع مؤسسات بحثية أمريكية وأجنبية أخرى“.

سينضم إلى مركز البحث والتطوير المخطط له، وهو مركز تكنولوجيا أشباه الموصلات الرائد (LSTC)، المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة أو AIST، ومعهد الأبحاث المدعوم من الحكومة Riken وجامعة طوكيو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)