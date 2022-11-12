اليابان ستسمح للمحافظات بالاستجابة لموجة كورونا الثامنة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت الحكومة اليابانية يوم الجمعة إن كل محافظة ستستجيب في حالة حدوث موجة عدوى ثامنة من فيروس كورونا.

في حالة العدوى حيث لا يتمكن مرضى كورونا المعرضون لخطر الإصابة بأعراض حادة من تلقي رعاية المرضى الخارجيين ، ستطلب المحافظات من الناس الامتناع عن تناول الطعام في مجموعة كبيرة والمشاركة في الأحداث واسعة النطاق.

لن تطلب الحكومة المركزية من الشركات تقصير ساعات عملها في محاولة لإبقاء الاقتصاد مفتوحًا.

وقال وزير التنشيط الاقتصادي شيغيوكي غوتو للصحفيين ”سنطلب (المحافظات) اتخاذ الإجراءات المناسبة لكل حالة“.

قال غوتو إن الحكومة المركزية ليس لديها خطة لفرض قيود على حركة الناس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)