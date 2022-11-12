السفير الروسي المنتهية ولايته يحمل اليابان مسؤولية تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل غالوزين، الذي سيتنحى قريباً عن منصبه، يوم الجمعة إن اليابان مسؤولة عن تدهور العلاقات بين البلدين.

وقال غالوزين في مؤتمر صحفي في نادي المراسلين الأجانب في طوكيو: ”الإجراءات غير الودية من قبل الجانب الياباني (التي اتخذت) بعد أن اضطررنا إلى بدء عمليتنا العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط من هذا العام ... أدت إلى تدهور علاقاتنا بشكل كبير“. . تصف روسيا غزوها للدولة الأوروبية المجاورة بأنه عملية عسكرية خاصة.

ازدهرت العلاقات الثنائية عبر مجموعة واسعة من المجالات بفضل ”الحوار المنتظم القائم على الثقة“ بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي بين عامي 2018 و 2020. ولكن الآن بعد أن فرضت اليابان عقوبات على روسيا إلى جانب أوروبا و واشار الى ان ”مستقبل علاقاتنا غير مؤكد“.

قبل المؤتمر الصحفي، قال أكثر من 40 سفيرًا أجنبيًا لليابان، بمن فيهم سيرغي كورسونسكي من أوكرانيا ورام إيمانويل من الولايات المتحدة، في بيان مشترك أن ”الخداع والمعلومات المضللة غير مقبولة في نادي المراسلين الأجانب“

وانتقد السفراء روسيا لقتلها مواطنين أوكرانيين وضمها من جانب واحد لأربع مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا، على الرغم من أن غالوزين قال في مؤتمر صحفي في فبراير/ شباط إن بلاده لا تنوي احتلال جارتها أوكرانيا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)