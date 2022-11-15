اليابان تواجه خطر تفشي الإنفلونزا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - تواجه اليابان خطر تفشي إنفلونزا كبير بالإضافة إلى موجة ثامنة محتملة من إصابات كورونا.

يُعتقد أن عدد الأشخاص الذين لديهم مناعة ضد الإنفلونزا قد انخفض نظرًا لعدم حدوث تفشي في الموسمين الماضيين.

نظرًا لأن المدارس في جميع أنحاء البلاد بدأت بالفعل في تعليق الدروس بسبب تفشي المرض، يوصي الخبراء بالتطعيم استعدادًا لتفشي كل من كورونا والإنفلونزا.

كان تفشي الإنفلونزا يحدث كل عام بعد الخريف، حتى ظهور فيروس كورونا الجديد.

وبحسب بيانات وزارة الصحة وبيانات أخرى، بلغ العدد التقديري لمرضى الإنفلونزا حوالي 12.1 مليون في الموسم الذي بدأ في 2018 و 7.29 مليون في 2019.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)