كيشيدا وبايدن يعارضان تغيير الوضع الراهن بالقوة

أخبار اليابان

بنوم بنه - (جيجي برس) - أكد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو والرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد معارضتهما للمحاولات أحادية الجانب من جانب الصين وروسيا لتغيير الوضع الراهن بالقوة.

اتفق كيشيدا وبايدن، المجتمعان في بنوم بنه بكمبوديا على هامش قمة مجموعة آسيان، على التعاون الوثيق في مواجهة التحديات المتعلقة بالصين، بما في ذلك الضغط العسكري الذي تمارسه بكين على تايوان. ويأتي الاجتماع قبل القمة بين بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ المقرر عقدها يوم الاثنين.

حذر الزعيمان روسيا من استخدام الأسلحة النووية في حربها في أوكرانيا. واتفقا على أن مجموعة الدول السبع الديموقراطية الكيرى، بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة، ستعمل معًا لإبقاء العقوبات على روسيا سارية ومواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا.

وانضم الزعيمان في وقت لاحق إلى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في قمة ثلاثية واتفق الثلاثة على التعاون في معالجة الاستفزازات الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.

كما اتفق كيشيدا وبايدن على أن اليابان والولايات المتحدة ستعززان قدرة تحالفهما على الردع والاستجابة. وأكدا مجددًا على التعاون من أجل تعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)