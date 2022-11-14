كيشيدا يتهم الصين بانتهاك سيادة اليابان

أخبار اليابان

بنوم بنه - (جيجي برس) - انتقد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو الصين يوم الأحد لانتهاكها سيادة بلاده في بحر الصين الشرقي.

قال كيشيدا في قمة شرق آسيا في بنوم بنه بكمبوديا، إن الصين تواصل وتعزز النشاط الذي ينتهك سيادة اليابان في بحر الصين الشرقي.

وفي إشارة إلى الأنشطة العسكرية للصين حول تايوان في أغسطس/ آب، قال كيشيدا أيضًا إن السلام والاستقرار في مضيق تايوان مهمان من حيث الأمن الإقليمي.

كما أعرب كيشيدا عن قلقه بشأن الوضع في هونغ كونغ وسجلات الصين لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ.

وقال إن الاستفزازات العسكرية لكوريا الشمالية تشكل تحديا خطيرا للمجتمع الدولي وغير مقبولة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)