اليابان تسجل نصف مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أكدت اليابان 501513 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في الأسبوع الماضي، بزيادة بنحو 1.25 ضعفًا عن الأسبوع السابق البالغ 400979 حالة.

بلغ إجمالي حالات كورونا التراكمية في البلاد، بما في ذلك تلك بين ركاب السفن السياحية وأفراد الطاقم، 23204217 حتى الساعة 10 صباحًا يوم الاثنين (1 صباحًا بتوقيت غرينتش).

حسب المحافظة، زاد العدد التراكمي في هوكايدو، بمقدار 52993 حالة، تليها طوكيو 51977 حالة، وكاناغاوا 31357 حالة، وآيتشي 28301 حالة، وسايتاما 25436 حالة.

ارتفع عدد الوفيات في البلاد بين مرضى كورونا بمقدار 564 حالة مقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 47657 حالة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)