محكمة طوكيو العليا تلغي بعض المحاكمات بسبب التهديد بوجود قنبلة

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طوكيو- (جيجي برس) - ألغت محكمة طوكيو العليا يوم الاثنين بعض المحاكمات التي كان من المقرر عقدها في نفس اليوم، بعد تهديد بوجود قنبلة على مبنى في حي حكومة كاسوميغاسيكي في طوكيو حيث تقع قاعة المحكمة.

يضم المبنى أيضًا محكمة منطقة طوكيو.

دخول الغرباء مقيد من الظهر (3 صباحًا بتوقيت غرينتش) إلى 2 ظهرًا.

وفقا للمحكمة العليا، فقد تم تهديد المبنى بالتفجير حوالي الساعة 1:30 ظهرا، الاثنين. تم إلغاء كافة جلسات المحكمة التي كانت مجدولة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى 2:30 مساءً.

الساعة 1:30 ظهرًا يوم الاثنين، كان من المقرر أن تصدر محكمة طوكيو العليا حكمًا في دعوى قضائية بشأن التباين في قيمة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ التي عقدت في يوليو/ تموز.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)