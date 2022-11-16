الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبدأ الفحص الثاني بشأن أمان تصريف مياه فوكوشيما المعالجة

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طوكيو- (جيجي برس) - بدأ فريق زائر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين مسحًا للتحقق من سلامة التصريف المخطط له للمياه المعالجة لمحطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية المحتوية على التريتيوم من قبل شركة تبيكو للطاقة الكهربائية.

وعلى إثر الأضرار البالغة التي تعرَّضت لها المحطة في الحادث الذي وقع عقب زلزال شرق اليابان الكبير، عولجت المياه الملوثة الموجودة في المحطة من أجل إزالة المواد الأشدَّ إشعاعاً وهي مخزَّنة حالياً في صهاريج في الموقع. وفي نيسان/أبريل 2021، أعلنت اليابان السياسة الأساسية بشأن التعامل مع المياه المعالجة، والتي تتضمن خطة لتصريف المياه المعالجة في البحر في المنطقة المحيطة بالمحطة، رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية من السلطات المحلية وبالامتثال لمعايير الأمان الدولية. وبعد ذلك مباشرة، طلبت اليابان من الوكالة أن ترصد خططها وتستعرضها. وتضطلع فرقة العمل التابعة للوكالة باستعراضها على ثلاثة مراحل، قبل بدء عملية تصريف المياه المعالجة وأثناءها وبعدها.

في محادثات مع كبار المسؤولين في وتبيكو ووزارة الصناعة اليابانية ، قال المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو غروسي: ”إن الفريق يأمل في الخروج بتقرير عن نتائج المسح في أوائل العام المقبل“.

ويضم أعضاء الفريق خبراء من الصين وكوريا الجنوبية، اللتين أعربتا عن مخاوفهما بشأن تصريف المياه المخطط له، بالإضافة إلى مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا هو المسح الثاني للوكالة الدولية للطاقة الذرية في اليابان لسلامة عمليات تصريف المياه، بعد المسح الأول من نوعه في فبراير/ شباط.

كجزء من المسح، الذي من المقرر أن يستمر حتى يوم الجمعة، سيزور الفريق محطة تيبكو في محافظة فوكوشيما، شمال شرق اليابان. تعرضت محطة الطاقة النووية لأضرار جسيمة في مارس/ آذار 2011 عقب الزلزال القوي والتسونامي الضخم الذي ضرب المنطقة.

وقال غوستافو كاروسو، مدير ومنسق استعراض أمان المياه المعالجة باستخدام النظام المتقدم لمعالجة السوائل في محطة فوكوشيما دايئيتشي للقوى النووية، بإدارة الأمان والأمن النوويين ”إن الفريق سيتحقق من تقدم العمل في بناء المرافق المتعلقة بعمليات صرف المياه. تمت معالجة المياه ولكنها لا تزال تحتوي على مادة التريتيوم المشعة“.

وتخضع الخطط اليابانية لتصريف المياه المعالجة للموافقات الرقابية من السلطات المحلية، وفي يوليو/ تموز من هذه السنة، قدمت هيئة الرقابة النووية في اليابان موافقاتها الأولية على خطط شركة تيبكو. وبدأت اليابان الآن تشييد البنية الأساسية وتواصل تنفيذ خطة التصريف التي وضعتها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)