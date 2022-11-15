رئيس الوزراء الياباني يعقد أول قمة له مع الرئيس الصيني يوم الخميس

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو يوم الاثنين إن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو سيلتقي بالرئيس الصيني شي جينبينغ في بانكوك يوم الخميس.

سيكون هذا أول اجتماع مباشر بين كبار القادة اليابانيين والصينيين منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019 والأول منذ تولى كيشيدا منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

يأتى الاجتماع قبل قمة تستمر يومين لمنتدى التعاون الاقتصادى لمنطقة آسيا الباسيفيك المقرر عقدها فى العاصمة التايلاندية يوم الجمعة.

قال ماتسونو، كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية ”يحتاج كلانا إلى بذل جهود لبناء علاقات بناءة ومستقرة بين اليابان والصين، ويسعيان إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة من بعضهما البعض أثناء العمل معًا لمواجهة التحديات المشتركة“. وأضاف أن اليابان ستؤكد موقفها عندما يتطلب الأمر وستطلب من الصين التصرف بمسؤولية، ولكن على الجانبين أن يتعاونا لحل التحديات المشتركة.

في سبتمبر/ أيلول احتفلت اليابان والصين بمرور 50 عامًا على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما. أعرب كيشيدا وشي، في رسالتي التهنئة لبعضهما البعض بهذه المناسبة، عن استعدادهما للسعي لبناء علاقات ثنائية في عهد جديد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)