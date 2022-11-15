محافظ البنك المركزي الياباني يعبر عن ارتياحه بعد توقف الهبوط السريع للين

أخبار اليابان

ناغويا- (جيجي برس) - أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا يوم الاثنين عن رضاه عن توقف الهبوط السريع للين.

وقال كورودا في مؤتمر صحفي ”يبدو أن الاتجاه الهبوطي غير الطبيعي والسريع وأحادي الجانب للين قد توقف الآن (بفضل تدخلات السلطات اليابانية في شراء الين وبيع الدولار في سوق العملات)، وهذا أمر جيد جدًا في حد ذاته“.

وقال ”من الصعب أن نتخيل أن الارتفاع الأحادي للدولار سيستمر إلى أجل غير مسمى“، مستشهدا بتوقعات بأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيتباطأ بعد الزيادات الكبيرة الأخيرة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

كان الدولار الأمريكي قد واصل الارتفاع مقابل الين منذ بداية هذا العام. في الآونة الأخيرة، كان الدولار يتقلب بشدة مقابل العملة اليابانية، مثل انخفاضه بما يزيد عن 7 ينات في يومين وسط تكهنات بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أقل.

وقال كورودا ”من المرغوب فيه أن تتحرك أسعار الصرف بثبات بما يعكس الأساسيات (الاقتصادية)“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)