يابانية تفوز بجائزة السلام الدولية للأطفال

أخبار اليابان

لندن - (جيجي برس) - فازت الفتاة اليابانية رينا كاواساكي بجائزة السلام الدولية للأطفال لهذا العام عن أنشطتها للمساعدة في زيادة مشاركة الشباب في المجتمع، حسبما أفادت مؤسسة حقوق الأطفال، الجهة المنظمة للجائزة، يوم الاثنين.

أصبحت الشابة البالغة من العمر 17 عامًا من مدينة تويوناكا بمحافظة أوساكا بغرب اليابان، أول ياباني يحصل على الجائزة التي تم إطلاقها عام 2005.

شاركت كاواساكي، وهي تلميذة في الصف الثاني عشر في مدرسة أوساكا الدولية، في العديد من المشاريع التطوعية منذ أن قرأت كتابًا عن الأطفال غير القادرين على تلقي التعليم.

أطلقت منظمة غير حكومية في سن الرابعة عشرة للقيام بأنشطة تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار للسياسات التي تؤثر على مستقبلهم، وفقًا لمنظمة حقوق الطفل الدولية ومقرها هولندا.

وقالت المؤسسة إن عملها الرائد لزيادة مشاركة الأطفال في السياسة والبيئة والمجتمع في وطنها وفي جميع أنحاء العالم جعلها مناصرة الشباب الرائدة في اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)