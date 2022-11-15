الحاسوب الياباني الخارق ”فوغاكو“ يتصدر تصنيفين لأجهزة الكمبيوتر العملاقة للمرة السادسة على التوالي

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طوكيو - (جيجي برس) - تم تصنيف ”فوغاكو“ كأقوى كمبيوتر عملاق في العالم في تصنيفين عالميين للمرة السادسة على التوالي منذ ظهوره لأول مرة في يونيو/ حزيران 2020، وفقًا لأحدث التصنيفات التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه، ظل فوغاكو التي طوره معهد الأبحاث الذي تموله الحكومة اليابانية ريكين وشركة فوجيتسو العملاقة للإلكترونيات، في المرتبة الثانية في ترتيب آخر وتراجع من المركز الثاني إلى الثالث في آخر.

يتم الإعلان عن التصنيفات في يونيو/ حزيران ونوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام. تم إصدار أحدث التصنيفات في مؤتمر دولي حول تكنولوجيا الحوسبة عالية الأداء في الولايات المتحدة.

حافظ فوغاكو على مكانته الرائدة في معيار التدرجات المقترنة عالية الأداء، والذي يقيس قوة الحساب المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاستخدام التجاري لأجهزة الكمبيوتر العملاقة.

ظل الحاسوب الياباني في المرتبة الثانية في تصنيف TOP500 بعد أن تصدر القائمة أربع مرات على التوالي حتى نوفمبر/ تشرين الثاتي 2021. وتراجع فوغاكو إلى المركز الثالث في اختبار HPL-AI، الذي يقيس أداء الحوسبة المتعلقة بالتعلم العميق للذكاء الاصطناعي ومهام أخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)