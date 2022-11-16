شكوك حول وفاة امرأة بعد تلقيها لقاح كورونا

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آيتشي - (جيجي برس) - توفيت امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا تلقت الجرعة الرابعة من لقاح فيروس كورونا الجديد في مدينة أيساي بمحافظة آيتشي في الخامس من الشهر الجاري. هناك اشتباه بحدوث رد فعل تحسسي قوي، وبدأت نقابة الأطباء بالمحافظة في التحقق من استجابة الأطباء.

قال زوج أيانو إيؤكا، ربة منزل تبلغ من العمر 42 عامًا، ”أعتقد أنه كان من الممكن إنقاذ حياة زوجتي لو كانت قد تلقت العلاج المناسب“. توفيت أيانو بعد تلقيها لقاح فيروس كورونا وأظهرت رد فعل تحسسي قوي واضح في مدينة أيساي بمحافظة آيتشي اليابانية.

وفقًا لحكومة مدينة أيساي تلقت السيدة لقاح فايزر المحسن الذي يستهدف المتحور الفرعي لأوميكرون BA.5 في مكان تطعيم شامل بعد ظهر ذلك اليوم.

بعد حوالي 5 دقائق من التطعيم، قالت إيؤكا خلال فترة المراقبة أنها كانت تعاني من صعوبة في التنفس. في وقت لاحق، تقيأت دمًا وفقدت الوعي وتوقفت عن التنفس.

حاول طبيب وممرضة في المكان إسعافها لكن لم تنجح محاولتهما.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)