حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في اليابان ترتفع مرة أخرى إلى ما فوق 100 ألف

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - وصل العدد اليومي لحالات كورونا الجديدة في اليابان إلى 105188 يوم الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الرقم 100 ألف منذ 14 سبتمبر/ أيلول، مما أثار مخاوف بشأن الموجة الثامنة من إصابات كورونا في البلد.

زاد العدد اليومي بنحو 21900 عن الأسبوع السابق. وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن 126 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد، وارتفع عدد مرضى كورونا المصابين بأعراض خطيرة بنسبة 22 عن اليوم السابق ليصل إلى 257 حالة.

وسجلت محافظة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال البلاد 10906 حالة جديدة، حيث تجاوز العدد اليومي 10000 حالة لأول مرة على الإطلاق.

وقال محافظ هوكايدو ناوميتشي سوزوكي في مؤتمر صحفي إن الوضع ”في مستوى يمكن أن يصاب فيه أي شخص في أي وقت“، وحث الناس على اتخاذ تدابير شاملة للوقاية من العدوى مثل الامتناع عن زيارة الأماكن المزدحمة.

وفي طوكيو، وصل العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 11196 يوم الثلاثاء، متجاوزًا 10 آلاف إصابة لأول مرة منذ سبتمبر/ أيلول. وارتفع متوسط ​​الحالات الجديدة في 7 أيام 29.5٪ ليصل إلى 7863.4 حالة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)