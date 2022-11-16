اليابان تسعى لتصدير تقنيات إزالة الكربون

أخبار اليابان

شرم الشيخ - (جيجي برس) - زار وزير البيئة الياباني أكيهيرو نيشيمورا يوم الثلاثاء جناح اليابان في مكان انعقاد محادثات المناخ الجارية للأمم المتحدة، والتي تروج لتقنيات إزالة الكربون الخاصة بالشركات اليابانية.

وقال نيشيمورا: ”نريد نشر التقنيات اليابانية الممتازة في الخارج“، مضيفًا أن الحكومة بحاجة إلى تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم.

تقدم شركة نتوشيبا اليابانية عرضًا عن محرك كهربائي فائق التوصيل للطائرات في جناح في مكان انعقاد المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أو COP27، في شرم الشيخ بمصر.

وفقًا لمجموعة توشيبا، فإن التحول من محركات الطائرات الحالية التي تعمل بالوقود الأحفوري إلى المحركات الكهربائية من شأنه أن يساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

تشمل العناصر المميزة الأخرى في الجناح فيلمًا يقلل من دخول الحرارة من أشعة الشمس مع السماح للحرارة بالخروج.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)