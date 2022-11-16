كوريا الشمالية تنتقد اليابان لدعمها المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية

أخبار اليابان

سيؤول- (جيجي برس) - نشرت وكالة الأنباء الحكومية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء تعليقًا يدين اليابان لدعمها الكامل لما تزعمه بيونغ يانغ عن مناورات عسكرية خطيرة من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مثل التدريبات على الضربات النووية الأولى ضد كوريا الشمالية.

في التعليق، بررت وكالة الأنباء المركزية الكورية إطلاق كوريا الشمالية في 4 أكتوبر/ تشرين الأول لصاروخ باليستي، حلّق فوق اليابان، قائلة إنه كان تحذيرًا للأعداء. وقالت الوكالة إن ما إذا كان التحذير سيؤدي إلى نتيجة فعلية يعتمد كليا على مواقف القوى المعادية بما في ذلك اليابان.

كما انتقدت اليابان لاستخدام قواعدها في التدريبات الجوية واسعة النطاق المعروفة باسم”عاصفة اليقظة“ التي قامت بها مؤخرًا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء أيضًا إن المعلومات غير الصحيحة التي أصدرتها الحكومة اليابانية من خلال نظام الإنذار المبكر J-Alert عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، تنشر الشعور بالتوترات العسكرية في اليابان.

زعم التعليق أن طلاب المدارس الموالية لبيونغ يانغ في اليابان يواجهون سلسلة من التهديدات والإساءات اللفظية، وأن الرابطة العامة للمقيمين الكوريين في اليابان، أو شونغريون، والمقيمين الكوريين الشماليين في اليابان يعانون من الاضطهاد والقمع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)