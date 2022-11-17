طاهي المنتخب الياباني يكشف أسرار وجبات منتخب الساموراي في مونديال قطر 2022

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - يوشيتيرو نيشي، طاهي فريق منتخب اليابان لكرة القدم للرجال البالغ من العمر 60 عامًا، مستعد لإشباع شهيتهم في منافسات المونديال، والتي ستنطلق في قطر يوم الأحد.

قال نيشي إن هناك قائمة ثابتة للأيام الثلاثة التي تسبق المباريات، والتي تضم شريحة لحم هامبرغر وسمك السمور المشوي المنقوع مع عجينة ميسو وسمك الأنقليس. ”إذا لم أقم بتقديم هذه القائمة تحديدًا، فسيحدث كل شيء بشكل خاطئ“.

قام نيشي بأكثر من 130 رحلة إلى الخارج مع المنتخب الوطني منذ عام 2004.

يتذكر طهي الأطباق الغنية بالحديد لمواجهة أي آثار جسدية سلبية بسبب الارتفاع الكبير عن سطح البحر في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. وقال ”زودت (الفريق بالطعام) بما يتماشى مع الوضع هناك“.

لا يُسمح للفرق بإحضار منتجات لحم الخنزير معهم إلى قطر في مونديال 2022 لأسباب دينية. يحتوي لحم الخنزير على نسبة عالية من فيتامين ب 1، وهو مثالي لمساعدة الجسم على التعافي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)