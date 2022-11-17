تويوتا تكشف عن الجيل الخامس من ”بريوس“ الهجينة

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طوكيو - (جيجي برس) -كشفت تويوتا عن الجيل الجديد لبريوس، التي تصفها بالسيارة الرائدة على مستوى الطرازات الهجينة، بتصميم جديد كلياً وقدرات أعلى للأداء والسير عبر الشحنة الواحدة، حيث قامت تجديدها بالكامل لأول مرة منذ سبع سنوات.

سيتم إطلاق النسخة الهجينة من بريوس الجديدة، والتي تتمتع بتسارع أفضل من الموديلات السابقة، هذا الشتاء، بينما من المقرر إطلاق النسخة الهجينة الإضافية في الربيع المقبل. الأسعار لم تعلن بعد.

تهدف الشركة إلى توسيع المبيعات بتصميم يلبي احتياجات مجموعة واسعة من الفئات العمرية.

جاءت هذه الخطوة على الرغم من التحول المتسارع إلى السيارات الكهربائية بالكامل في جميع أنحاء العالم.

وتتميز نسخة تويوتا بريوس 2023 بأداء ديناميكي متميز مع التسارع القوي للسيارة PHEV، حيث يمكنها التسارع من نقطة الثبات 0 إلى 100 كم / ساعة في 6.7 ثانية.

فيما وضحت تويوتا بشأن المدى الكهربائي الصافي للسيارة، والذي تحسن بـ 50% مقارنة بالجيل السابق، وهذا يعني أنه مع أداء البطارية المحسن يمكن وصوله إلى 94 كيلومتر تقريباً في الجيل الجديد مقارنة بـ 63 كيلومتر مسبقاً.

كما يتوفر بالسيارة مجموعة من البطاريات أسفل المقعد الخلفي بدلاً من منطقة الشحن، وهو ما يمنح سيارة بريوس مركز ثقل أقل مع قدرة أكبر على الشحن، مما يجمع بين توازن أداء القيادة الرياضي وتحسين سهولة الاستخدام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)