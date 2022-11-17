اليابان وألمانيا تؤكدان تعاونهما في مواجهة الصين

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إندونيسيا - (جيجي برس) - اتفق رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو والمستشار الألماني أولاف شولتز يوم الأربعاء على العمل عن كثب مع الدول الأخرى ذات التفكير المماثل للتعامل مع الصين، وتبادل المخاوف بشأن الإكراه العسكري والاقتصادي المتزايد لبكين.

وخلال لقائهما في منتجع جزيرة بالي الإندونيسية، أطلع شولتز كيشيدا على لقائه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارته الأخيرة للصين.

بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، اتفق كيشيدا وشولتز على أنه لا ينبغي التسامح مع التهديدات النووية وأنه يجب عدم استخدام الأسلحة النووية.

طلب رئيس الوزراء كيشيدا تعاون الاتحاد الأوروبي من أجل الرفع المبكر لقيود الاستيراد على المنتجات الغذائية اليابانية، التي تم تشديدها بعد حادث عام 2011 في محطة طوكيو للطاقة الكهربائية التابعة لشركة فوكوشيما للطاقة النووية التي تضررت بسبب الزلزال وموجات التسونامي الضخمة التي أعقبته.

كما أجرى محادثة قصيرة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. واتفقا على تسريع المحادثات للتوصل إلى اتفاق حول الخطوط العريضة الكاملة للتعاون المزمع بين بلديهما لتطوير الجيل القادم من الطائرات المقاتلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)