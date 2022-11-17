كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

سيؤول (جيجي برس) - قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه بحر اليابان يوم الخميس.

وقال الجيش إن الصاروخ أطلق من منطقة وونسان في إقليم كانغ وون بشرق كوريا الشمالية حوالي الساعة 10:48 صباحا (1:48 صباحا بتوقيت غرينتش). يعد هذا أول صاروخ باليستي تطلقه كوريا الشمالية منذ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، لم يتم التأكد من أن الصاروخ قد حلق فوق الأجواء اليابانية أو منطقتها الاقتصادية الخالصة.

في بيان صدر عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية قبل إطلاق الصاروخ مباشرة، انتقد وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي القمة الأخيرة بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، وتحركات الدول الثلاث لتعزيز تعاونها الأمني.

وقال تشوي إنه إذا عززت الولايات المتحدة ردعها الموسع لحلفائها وكثفت أنشطتها العسكرية في شبه الجزيرة الكورية وما حولها، فإن رد الفعل العسكري الكوري الشمالي سيكون أكثر شراسة.

وقالت هيئة الأركان في الجيش الكوري الجنوبي ”أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق“، الذي يطلق عليه أيضا اسم بحر اليابان.

وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حذرتا من أن عمليات إطلاق الصواريخ قد تكون مقدمة لتجربة نووية كورية شمالية جديدة.

واختتمت يوم السبت، التدريبات التي نشر خلالها سلاح الجو الأميركي قاذفتَين من طراز بي-1بي بعيدتي المدى، في اليوم الأخير الذي شهد عرضا للقوّة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)