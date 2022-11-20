محكمة يابانية تحكم بـ 500 مليون ين لتعويض الخسائر الناجمة عن تحميل ”أفلام سريعة“ على الإنترنت

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طوكيو ، 17 نوفمبر (جيجي برس) - أمرت محكمة منطقة طوكيو يوم الخميس شخصين بدفع ما مجموعه 500 مليون ين كتعويض عن انتهاك حقوق الطبع والنشر لشركات الأفلام من خلال تحميل ”أفلام سريعة“ على موقع يوتيوب.

يمثل الحكم أول أمر تعويض يتعلق بالأفلام السريعة، التي تم تحريرها دون إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر بحوالي 10 دقائق لكل منها. ومنحت محكمة دائرة طوكيو يوم الخميس كامل مبلغ التعويضات الذي طالبت به 13 شركة من بينها شركتا توزيع أفلام كبيرتان هما توهو ونيكّاتسو.

ألقت إدارة شرطة محافظة مياغي بشمال شرق اليابان القبض على الاثنين ورجل آخر العام الماضي. وقد ثبتت إدانتهم بانتهاك قانون حقوق التأليف والنشر وتم وضع اللمسات الأخيرة على عقوبة مع وقف التنفيذ.

وفقًا للشكوى ومصادر أخرى، بدأ المتهمان بتحميل أفلام سريعة على يوتيوب في أوائل عام 2020 تقريبًا.

واتُهم الاثنان بإنتاج نسخ موجزة قصيرة لـ54 فيلما يابانيا من بينها ”شين غودزيلا“ وتحميلها على موقع تشارك الفيديو يوتيوب للحصول على إيرادات من الدعايات.

ويقال إن الحكم هو أول قرار قضائي في اليابان بخصوص الخسائر الناجمة عن الأفلام السريعة غير المرخصة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)