تمديد فترة التقييم النفسي للمتهم باغتيال رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي

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نارا - (جيجي برس) - قال المدعون العامون يوم الخميس إن التقييم النفسي للرجل المتهم بإطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي قد تم تمديده حتى 6 فبراير/ شباط من العام المقبل.

بدأ التقييم في 25 يوليو / تموز لتقييم ما إذا كان المشتبه به البالغ من العمر 42 عامًا، تيتسويا ياماغامي، يتحمل المسؤولية الجنائية، والتي قد تصبح قضية رئيسية في المحاكمة إذا تم توجيه الاتهام إليه. كان من المقرر أن تنتهي فترة التقييم في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.

يتهم ياماغامي بإطلاق النار على آبي عندما كان رئيس الوزراء الأسبق يلقي خطابا انتخابيًا في مدينة نارا بغرب اليابان في 8 يوليو/ تموز.

واعترف بالادعاءات أثناء استجواب الشرطة له، قائلاً إنه كان لديه ضغينة ضد الجماعة الدينية المعروفة باسم كنيسة التوحيد التي يعتقد أن آبي كان على علاقة بها، والتي تسببت تبرعات والدته لها في إفلاس إسرته وفقًا لروايته.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)