ميانمار تطلق سراح مخرج ياباني

أخبار اليابان

بانكوك - (جيجي برس) - أفرج المجلس العسكري في ميانمار عن مخرج الأفلام الوثائقية الياباني تورو كوبوتا يوم الخميس بعد اعتقاله لأكثر من ثلاثة أشهر.

يبدو أن كوبوتا غادر البلاد من مطار يانغون الدولي، ومن المتوقع أن يصل إلى اليابان يوم الجمعة.

تم اعتقاله في 30 يوليو/ تموز عندما كان يصور احتجاجا في يانغون ضد الانقلاب العسكري في ميانمار. وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات إجمالاً وأُرسل إلى سجن إنسين بالمدينة، حيث يُحتجز العديد من السجناء السياسيين.

اتهم جيش ميانمار كوبوتا بانتهاك قانون مراقبة الهجرة، واتهمه بالمشاركة في أنشطة جمع الأخبار بعد دخوله البلاد بتأشيرة سياحية.

كما اتُهم بالتحريض على الفتنة لمشاركته في الاحتجاج ونشر معلومات خاطئة مزعومة عن أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)