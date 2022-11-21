زيادة حالات فقدان الشهية العصبي بين الشباب الياباني

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أظهرت دراسة أجراها المركز الوطني لصحة الطفل وتنميته حالات جديدة من فقدان الشهية العصبي بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا عند مستويات عالية في اليابان في السنة المالية 2021 مع استمرار جائحة فيروس كورونا.

في العام المالي المنتهي في مارس/ آذار من هذا العام، بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا والذين تم تشخيص إصابتهم بفقدان الشهية العصبي في زياراتهم الأولى للمستشفى 323 حالة، أو 37 فتى و 286 فتاة، وفقًا للمسح الذي أجري مع 30 مؤسسة طبية في جميع أنحاء البلاد.

لم تتغير النتيجة كثيرًا عن السنة المالية 2020، عندما وصلت الجائحة إلى ذروتها، وبلغ إجمالي المصابين الجدد بفقدان الشهية العصبي تحت 20 عامًا 318 حالة، أو 27 فتى و 291 فتاة، وقفزوا 1.6 ضعفًا من 203 حالة، أو 18 فتى و 185 فتاة، في السنة المالية 2019 .

وأجري الاستطلاع الأخير بين أبريل/ نيسان ومايو/ أيار هذا العام.

كما بقي عدد المرضى الداخليين الجدد الذين يعانون من اضطرابات الأكل عند مستويات مرتفعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)