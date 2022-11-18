كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت وزارة الدفاع اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات باتجاه بحر اليابان من ضواحي بيونغ يانغ حوالي الساعة 10:14 صباح الجمعة (1:14 صباحا بتوقيت غرينتش).

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا يرقى لمستوى الصواريخ العابرة للقارات باتجاه الشرق في الساعة 10:14 صباح يوم الجمعة. وقالت الوزارة إن الصاروخ يرجح أن يكون سقط في حوالي الساعة 11:23 صباحا في المياه إلى الغرب من أوشيما-أووشيما في هوكايدو. وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إن الصاروخ حلق لنحو 69 دقيقة.

وقال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو ”الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية يبدو أنه سقط في منطقتنا الاقتصادية الخالصة غربي هوكايدو“، واصفا عملية الإطلاق الصاروخية هذه بأنها ”غير مقبولة إطلاقا“، ومشيرا إلى عدم ورود أنباء عن وقوع أضرار بأي سفن أو طائرات.

وأضاف كيشيدا أن ”اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يجب أن تنسق بشكل وثيق العمل على النزع الكامل للسلاح النووي لكوريا الشمالية“.

ويزور كيشيدا العاصمة التايلاندية في إطار جولته في جنوب شرق آسيا لحضور سلسلة من الاجتماعات الدولية.

قطع الصاروخ مسافة 1000 كيلومتر، ووصل إلى أقصى ارتفاع يبلغ حوالي 6000 كيلومتر، بسرعة 22 ماخ تقريبًا. يُعتقد أنه تم إطلاقه على مسار مرتفع. قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، إن الحكومة اليابانية لم تصدر أمرًا بتدمير الصاروخ أو استخدام نظام الإنذار المبكر J-Alert لأنه لا يوجد خوف من أن الصاروخ سيضرب اليابان.

وقال وزير الدفاع الياباني للصحفيين ”اعتمادا على وزن الرأس الحربي وعوامل أخرى ، يمكن أن يصل مدى الصاروخ إلى أكثر من 15 ألف كيلومتر“، بما في ذلك البر الرئيسي للولايات المتحدة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)